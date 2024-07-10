Roma, Youssef En-Nesyri için devreye girdi!

Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri için yeniden devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma, Youssef En-Nesyri için devreye girdi!
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10 Temmuz 2024 01:44
Sevilla forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri için Roma yeniden devreye girdi.

ROMA 9 NUMARA ARIYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından Roma'da 9 numara arayışları devam ediyor.

38 MİLYON EURO'LUK TALEP

Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA İSTİYORLAR

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Sevilla, golcü futbolcusu için 20 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

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