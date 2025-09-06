Roland Sallai, gol attı ve kırmızı gördü!

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maça damga vurdu.
Roland Sallai, İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan maçına ilk 11'de başladı ve 15. dakikada fileleri havalandırarak Macaristan'ın maçtaki ikinci golünü attı.
Macar futbolcu, 52. dakikada ise doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Roland Sallai, İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan maçına ilk 11'de başladı ve 15. dakikada fileleri havalandırarak Macaristan'ın maçtaki ikinci golünü attı.
Macar futbolcu, 52. dakikada ise doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.