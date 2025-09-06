06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-186'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Roland Sallai, gol attı ve kırmızı gördü!

Macaristan'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Roland Sallai, 15. dakikada fileleri havalandırmasının ardından 52. dakikada kırmızı kart gördü.

calendar 06 Eylül 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roland Sallai, gol attı ve kırmızı gördü!
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maça damga vurdu.

Roland Sallai, İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan maçına ilk 11'de başladı ve 15. dakikada fileleri havalandırarak Macaristan'ın maçtaki ikinci golünü attı.

Macar futbolcu, 52. dakikada ise doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
