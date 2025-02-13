Roland Sallai'den bir ilk!

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roland Sallai'den bir ilk!
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13 Şubat 2025 23:47
Galatasaray forması giyen Roland Sallai, AZ Alkmaar maçında bir ilk yaşadı.

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.

İşte Sallai'nin golü





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