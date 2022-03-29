Roger Schmidt'in yeni rotası belli oldu!

Gelecek sezon için yeni hocasını arayan Benfica, Roger Schmidt ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Roger Schmidt'in yeni rotası belli oldu!
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29 Mart 2022 15:18
Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra Nelson Verissimo ile yoluna devam eden Benfica, gelecek sezon için rotasını Roger Schmidt'e kırdı.

Record'da yer alan habere göre; Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktör Roger Schmidt ile görüşmek üzere ALmanya'ya gitti. Gelecek sezon PSV'de kalmayacağını açıklayan Schmidt'i çok isteyen Rui Costa, Alman teknik adamın hücum felsefesini de takımına kazandırmak istiyor.

Roger Schmidt ile şimdiden anlaşmak isteyen Rui Costa, transfer dönemi çalışmalarına da çabucak başlamayı planlıyor.

Kariyerinde Salzburg, Leverkusen, Beijing Guoan gibi kulüpleri de çalıştıran 55 yaşındaki Roger Schmidt'in ismi Türk kulüpleriyle de anılıyordu.

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