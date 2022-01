Roberto Mancini'den Balotelli sözleri

Adana Demirspor'da forma giyen ve 3,5 yıllık aranın ardından İtalya Milli Takımı'na geri dönen Mario Balotelli için açıklama geldi.



"KONUŞMAYALI 3 YIL OLDU"



İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Balotelli ile konuşmayalı 3 yıl olmuştu. Onu, tecrübeli olduğu için aradım, 31 yaşında. Belki şu an düşüncesi daha iyidir. Mario, Manchester'a geldiği zaman, olağanüstü yetenekleri vardı. Gençti ve harika bir kalitesi vardı. Her zaman iyi antrenman yapıyordu. Aynı zamanda iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.



"Balotelli'nin her zaman iyi bir tekniği vardı" diyen İtalyan teknik adam, "Belki her zaman doğru bir zihne sahip değildi. Bu seviyede bir oyuncu olduğunuzda, çok çalışmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO