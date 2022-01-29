Roberto Mancini'den Balotelli sözleri

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, milli takıma yeniden çağırdığı Mario Balotelli için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Roberto Mancini'den Balotelli sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2022 15:07
Adana Demirspor'da forma giyen ve 3,5 yıllık aranın ardından İtalya Milli Takımı'na geri dönen Mario Balotelli için açıklama geldi.

"KONUŞMAYALI 3 YIL OLDU"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Balotelli ile konuşmayalı 3 yıl olmuştu. Onu, tecrübeli olduğu için aradım, 31 yaşında. Belki şu an düşüncesi daha iyidir. Mario, Manchester'a geldiği zaman, olağanüstü yetenekleri vardı. Gençti ve harika bir kalitesi vardı. Her zaman iyi antrenman yapıyordu. Aynı zamanda iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.

"Balotelli'nin her zaman iyi bir tekniği vardı" diyen İtalyan teknik adam, "Belki her zaman doğru bir zihne sahip değildi. Bu seviyede bir oyuncu olduğunuzda, çok çalışmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.