25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-183'
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
0-250'
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
0-138'
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
4-067'

Robert Renan, Vasco da Gama'ya transfer oldu!

Zenit forması giyen Robert Renan, kiralık olarak Vasco da Gama'ya transfer oldu.

calendar 25 Ağustos 2025 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Robert Renan, Vasco da Gama'ya transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Robert Renan, kiralık olarak Vasco da Gama'ya transfer oldu.

KİRALIK FORMÜLLE BREZİLYA'YA DÖNDÜ

Brezilya ekibi, 21 yaşındaki stoper için Zenit'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

CUESTA YERİNE

Vasco da Gama, Galatasaray'dan Carlos Cuesta için de girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray, Spartak Moskova'nın Cuesta'ya daha yüksek maaş vermesiyle, oyuncunun Moskova'ya transferine onay vermişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak Al-Shabab forması giyen Renan, 33 maçta forma giyerken 3 asist yapmayı başardı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.