Robert Renan, Vasco da Gama'ya transfer oldu!

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.
Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Robert Renan, kiralık olarak Vasco da Gama'ya transfer oldu.
KİRALIK FORMÜLLE BREZİLYA'YA DÖNDÜ
Brezilya ekibi, 21 yaşındaki stoper için Zenit'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
CUESTA YERİNE
Vasco da Gama, Galatasaray'dan Carlos Cuesta için de girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray, Spartak Moskova'nın Cuesta'ya daha yüksek maaş vermesiyle, oyuncunun Moskova'ya transferine onay vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak Al-Shabab forması giyen Renan, 33 maçta forma giyerken 3 asist yapmayı başardı.
