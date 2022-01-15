Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.



Robert Lewandowski 9, 63 ve 74. dakikadaki golleriyle hat-trick yaptı. Polonyalı süper yıldız, Bundesliga'da 300. golüne ulaşırken 2022'deki ilk hat-trick'ini yaptı. Bayern'in diğer golü 25. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi.



Köln'e karşı oynadığı son 16 lig maçını kaybetmeyen Bayern Münih, üst üste 9. galibiyetini alarak puanını 46'ya yükseltti ve en yakın rakibi Dortmund ile puan farkını 6 olarak korudu. Köln ise 28 puanda kaldı.



Bayern Münih, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Köln ise Bochum deplasmanına gidecek.





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