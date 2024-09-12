Rizespor'un yeni golcüsü: Vaclav Jurecka

Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki deneyimli santrafor Vaclav Jurecka'yı kadrosuna katmak üzere...

, Fotoğraf; Twitter
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Rizespor'un yeni golcüsü: Vaclav Jurecka
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12 Eylül 2024 14:47
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden olan Slavia Prag'ın 30 yaşındaki santraforu Vaclav Jurecka'nın transferini bitirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Söylentilere göre oyuncu perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.

PERFORMANSI

Çek golcü, geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 maça çıkıp 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

 

 

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