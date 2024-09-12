Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden olan Slavia Prag'ın 30 yaşındaki santraforu Vaclav Jurecka'nın transferini bitirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı.
Söylentilere göre oyuncu perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.
PERFORMANSI
Çek golcü, geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 maça çıkıp 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Söylentilere göre oyuncu perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.
PERFORMANSI
Çek golcü, geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 maça çıkıp 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
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