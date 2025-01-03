Rizespor: "Saç tıraşı VAR"

Rizespor, Beşiktaş maçında uzatma dakikalarında iptal edilen gole tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rizespor: 'Saç tıraşı VAR'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 22:45
Son güncelleme 03 Ocak 2025 22:46
Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.

Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.

Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR'DAN TEPKİ

Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut ise, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Rizespor'dan Mithat Pala, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery