Rizespor: 'Saç tıraşı VAR'

Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.



Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.



Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



RİZESPOR'DAN TEPKİ



Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut ise, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." ifadelerini kullandı.



Rizespor'dan Mithat Pala, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.



