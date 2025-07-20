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Rizespor, Hadziahmetovic'in peşinde!

Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Çaykur Rizespor, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic'i transfer listesine aldı. Boşnak oyuncuya yurt dışından da talip var.

calendar 20 Temmuz 2025 13:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Rizespor, Hadziahmetovic'in peşinde!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i gündemine aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rizespor'un ilgisinin yanı sıra Hadziahmetovic'e yurt dışından da bir teklif geldi. Boşnak futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimin kararını etkileyecek.

Beşiktaş'ın, teknik heyetin raporuna göre oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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