23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
0-126'
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-010'
23 Kasım
Nantes-Lorient
0-010'
23 Kasım
Brest-Metz
1-111'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
0-147'
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
0-024'
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Rizespor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

calendar 23 Kasım 2025 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 19:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Rizespor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.


İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.



Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem, Duran.



-Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de bu isimler dışında sağ dizinde gerilme bulunan Çağlar Söyüncü de riske edilmedi.

- Oosterwolde sınırda

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Hollandalı savunmacı, bu müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

-47. randevu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 46 lig maçında 31 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 46 maçta 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

- Rize'deki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 23 maç oynadı.

Rize'deki 13 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 52 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

- Tekrar edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

- Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

- Son 15 maçta beraberlik çıkmadı

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 15 karşılaşmada Fenerbahçe, 14 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 46 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 14 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.