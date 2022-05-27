Rıza Çalımbay, kariyerinde ilki yaşadı

Kayserispor'u mağlup ederek 3-2 Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor'da Rıza Çalımbay da ilki yaşadı. Deneyimli teknik adam, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazandı.



Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımı çalıştıran ve 21 yıllık teknik direktörlük tecrübesi olan Çalımbay, ilk kupasını Demir Grup Sivasspor ile elde etmiş oldu.



Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde UEFA Avrupa Ligi vizesini üst üste 3. kez almış oldu.





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