Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!

Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, "Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Rıza Çalımbay, basın toplantısında "Maçın başında iyi pozisyonlar yakaladık. Yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum. Hakem arkadaşın o hareketi nasıl verdiğine inanamıyoruz. Çok basit bir hareket. Talisca onları arıyor, düşmeye çalışıyor. Kendine bir yer arıyor frikik atmak için maalesef. 43. dakikada olması dezavantaj oldu. Golü yemeden içeri geçsek bambaşka olurdu. İkinci yarı tekrar güzel şeyler yaptık. Bazı sıkıntılardan dolayı... Kadroda öne doğru götüreceğimiz adam olmaması dezavantaj oldu. Beklemediğimiz iki gol de oldu. Üzüldük. Rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı oynadığımız oyunla. Maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra az maçımız kaldı. Onları güzel şekilde bitirmeye çalışacağız." dedi.
"BİR ŞEY YAPACAĞINI BEKLİYORDUM"
Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Vallahi ben bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum. Gerçekten bekliyordum. Biz daha önce bu hakem arkadaşla bir şey geçirdik. Bekliyorduk. Ölü ve çok iyi bir yerden, Talisca'nın rahatlıkla gol atacağı yerden faul verdi. Bizim iki tane oyuncuyu köşede düşürdüler, ne faul verdi ne kart verdi. Hakeme bakınca öyle...." diye devam etti.
JOSE MOURINHO'YA CEVAP
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Hakemi beğendim" sözlerini değerlendiren Rıza Çalımbay, "Mourinho öyle diyebilir. Kendisine göre öyle diyebilir. Biz kesinlikle memnun değiliz. Ben onun faul olduğuna inanmıyorum. Talisca kendisi savunmaya çarpıyor." dedi.
Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
Son güncelleme 13 Nisan 2025 22:13
Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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