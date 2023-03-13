Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kaybettikleri İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Çalımbay, "Bana göre, Halil Umut Meler çok büyük yanlış yaptı. Gradel, orada ona ikincisinde saygısızlık yaptı ama birincisinde yapmadı, çok ayıp ediyor hakem. 2-0 mağlupsun ve bir an önce gol atmak istiyorsun, kaleci de geç başlıyor, bu da ona itiraz ediyor. İtiraz edince de, o da niye itiraz ediyorsun diyor, ondan sonra oyuncuya gelip kırmızı kart gösteriyor. Yaptığı çok ayıp. Bizim de pozisyonlarımız oluyor, bir tane pozisyonumuz var Türkiye çözemedi. Ama bizimkini tık diye çözüyorlar. Ayıp yani öyle küçücük bir şeyden oyuncuyu atmak kolay bir şey değil. Sana küfür etse, başka bir şey yapsa neyse ama oyunu başlat diye söylüyor. Ama maalesef direkt kırmızı kart gösterdi. Arkadaşlarımız da beklentimizin çok altında kaldılar. Daha iyi olabilirdik. Tek şey bir gol bulmamız gerekiyordu, bütün çabamıza rağmen olmadı. Yoğun maçlar, belki oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık oldu ama bunu düzelteceğiz. Çok iyi yere geleceğimizden eminim." diye konuştu.



UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina karşılaşmasına da değinen deneyimli teknik adam, "Bu maçı unutacağız. Bu maç hakikaten ders alınacak bir maç. Hem de bazı arkadaşlarımız kendilerine verdiğimiz şansları değerlendiremedi, onlar için de şanssızlık. Taraftarla birlikte çok güzel bir şey yapabilirsek, o turu geçmek için tüm gayreti göstereceğiz. Eksiklerimiz var ama gelen arkadaşlarımız da var. Yatabare mesela, bu maçta da oynamak istedi, ben oynatmadım. Bütün amacımız o maçı kazanmak, onu da yapacağımıza inanıyorum. Hem Avrupa'da bu turu geçebilirsek çok iyi yere geleceğiz. Türkiye'de de lig maçlarda belli bir düzene oturduktan sonra geleceğiz. Sezonu en erken açan, en geç kapatan bizdik. Arkadaşlarımızda yorgunluk, bıkkınlık da olabilir. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Tek hedefimiz önümüzdeki maç." açıklamasını yaptı.



BASIN TOPLANTISI



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, maçın başında şanssız bir gol yediklerini belirtti.



"Golden sonra iyi oynadık, kötü oynamadık." diyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Yediğimiz goller maalesef şansız gollerdi. Halil Umut Meler'in bana göre yaptığı yanlış, çok ayıp etti, biz ona saygı gösteriyoruz her zaman, ancak yaptığı büyük bir saygısızlık. Max Gradel bir şey yapmadı. Kırmızı kartta alkıştan dolayı Halil Umut Meler haklı. Ancak Max Gradel sadece kaleciye itiraz etti başlaması için. Ancak sarı kartın gelmesi oyuncuyu kışkırttı ve çok gerdi. Bu kadar kolay mı adam atmak. Bu hakemlik değil. Önce oyuncuyu sakinleştirirsin, sonra kaleciye daha hızlı olmasını söylersin. Onu da yapmadı. Direkt oyundan attı. Bilerek kasti şekilde oyundan attığına inanıyorum. Hakemlere saygılı bir insanım. Elimden geleni yapan biriyim. Ancak bana göre Halil Umut Meler'in yaptıkları doğru değil. Biraz oyuncularla iletişime geçerek sakinleştirmesi gerekirdi. Bana göre çok kötü bir maç yönetti."



Maçta rotasyona giderek hata yaptığı kaydeden Çalımbay, "Bugün bir antrenör olarak rotasyona giderek hata yaptım. Fiorentina maçında oynayan arkadaşlarımızın çoğunu oynatmadım. Hemen hemen bütün takımı değiştirdim. Ama maalesef beklediğim gibi olmadı. Üzüldüm, çok şey bekliyordum arkadaşlardan ancak maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Yanlış yapmışım demek ki." ifadelerini kullandı.



Hedefleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Önümüze bakacağız, önümüzde çok önemli bir Avrupa maçımız var. Sonra lig maçlarımız var. Kim ne derse desin biz bundan önceki sezonlar nasıl Avrupa'ya gittiysek inşallah bu sene de tekrarlayacağız. Ligde de çok iyi yere geleceğiz. Bu maç bizim için çok büyük bir ders oldu." diye konuştu.





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