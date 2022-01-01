Rivers: "Simmons bence bir daha 76ers'a dönmez"

Denver Nuggets guardı Austin Rivers, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın bir daha 76ers için forma giyeceğini düşünmediğini söyledi.



Bu sezon hiç 76ers forması giymemiş olan Simmons, talep etmiş olduğu takası halen bekleme sürecinde bulunuyor ve Philadelphia ekibi, Simmons için yüklü bir karşılık beklediğinden ötürü kendisinin bu talebini henüz yerine getirmiş değil.



Rivers kısa süre önce TMZ Sports ile Simmons'ın durumu hakkında konuştu ve babası Doc Rivers'ın başantrenörlüğünü üstlendiği 76ers ekibinin Avustralyalı oyuncuyu "tutmaya çalıştığını" ancak kendisinin "başka bir yere gitmek istediğini" belirtti:



"Hayır, muhtemelen hayır. Sanmıyorum. Şimdiye kadar oynamadıysa, sanmıyorum. Onlar da tutmayı denediler. Bak ne kadar zaman geçti. Belli ki başka bir yere gitmek istiyor. Ben adamın mutlu olmasını isterim. Yetenekli biri. Harika bir oyuncu."



