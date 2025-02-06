Rio Ave'de Demir Ege planı!

Rio, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Portekiz temsilcisi, Demir Ege'nin 5 milyon euro'luk opsiyonunu kulanarak 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
SATIŞ PLANI!
Rio Ave, Demir Ege'yi bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra ise genç futbolcuyu satmayı düşünüyor.
10-15 MİLYON EURO'YA SATIŞ
Demir Ege Tıknaz ile Sporting Lizbon, Benfica ve Stuttgart ilgileniyor. Rio Ave, Demir Ege'nin bonservisini aldıktan sonra 20 yaşındaki futbolcuyu 10-15 milyon euro'ya satmak istiyor.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Rio Ave'de bu sezon 17 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Portekiz temsilcisi, Demir Ege'nin 5 milyon euro'luk opsiyonunu kulanarak 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
SATIŞ PLANI!
Rio Ave, Demir Ege'yi bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra ise genç futbolcuyu satmayı düşünüyor.
10-15 MİLYON EURO'YA SATIŞ
Demir Ege Tıknaz ile Sporting Lizbon, Benfica ve Stuttgart ilgileniyor. Rio Ave, Demir Ege'nin bonservisini aldıktan sonra 20 yaşındaki futbolcuyu 10-15 milyon euro'ya satmak istiyor.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Rio Ave'de bu sezon 17 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.