Rio Ave'de Demir Ege planı!

Rio Ave, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Yıknaz'ın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Rio Ave'de Demir Ege planı!
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06 Şubat 2025 23:20
Rio, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz temsilcisi, Demir Ege'nin 5 milyon euro'luk opsiyonunu kulanarak 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

SATIŞ PLANI!

Rio Ave, Demir Ege'yi bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra ise genç futbolcuyu satmayı düşünüyor.

10-15 MİLYON EURO'YA SATIŞ

Demir Ege Tıknaz ile Sporting Lizbon, Benfica ve Stuttgart ilgileniyor. Rio Ave, Demir Ege'nin bonservisini aldıktan sonra 20 yaşındaki futbolcuyu 10-15 milyon euro'ya satmak istiyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rio Ave'de bu sezon 17 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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