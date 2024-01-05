İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio, resmi olarak NBA'den emekliye ayrıldığını duyurdu.



Kararı Cleveland Cavaliers ile olan sözleşmesinde buy-out işlemine gidilmesi üzerine anlaştıktan sonra açıklayan Rubio, akıl sağlığı sorunları nedeniyle 30 Temmuz'da profesyonel kariyerine son verme kararı almıştı.



Rubio, emeklilik kararını, "30 Temmuz, hayatımın en zor gecelerinden biriydi. Moralman oldukça kötü bir noktadaydım. Ertesi gün profesyonel kariyerime son vermeye karar verdim." sözleriyle açıkladı.



2009'da başlayan 12 yıllık NBA yolculuğuna da değinen Rubio, Minnesota, Utah, Phoenix ve son olarak Cleveland'da yaşadığı anılar ve kurduğu ilişkiler için ise minnettarlığını dile getirdi.





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