RESMİ: Galatasaray, Okan Buruk ile uzattı!

Daha ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Yönetimi'nin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu.
Sözleşmesinde kulübe bağlı olarak bir senelik opsiyon maddesi bulunan Buruk için, henüz şampiyonluk garantilenmeden böyle bir karar alan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu adımla başarılı teknik adama güvenini ortaya koydu.
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.
ENFLASYON VE DÖVİŞ ARTIŞI DİKKATE ALINACAK
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacak.
ÜCRETİNİN BÜYÜK KISMINI BAĞIŞLADI
İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı.
Sözleşmesinde kulübe bağlı olarak bir senelik opsiyon maddesi bulunan Buruk için, henüz şampiyonluk garantilenmeden böyle bir karar alan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu adımla başarılı teknik adama güvenini ortaya koydu.
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.
ENFLASYON VE DÖVİŞ ARTIŞI DİKKATE ALINACAK
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacak.
ÜCRETİNİN BÜYÜK KISMINI BAĞIŞLADI
İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı.