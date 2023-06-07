RESMİ: Galatasaray, Okan Buruk ile uzattı!

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un bir yıllık opsiyonunu kullandı. Ankaragücü maçı öncesinde, şampiyon olunmadan alınan bu karar sonrasında, maaşına da zam yapıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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RESMİ: Galatasaray, Okan Buruk ile uzattı!
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07 Haziran 2023 15:24
Daha ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Yönetimi'nin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu.

Sözleşmesinde kulübe bağlı olarak bir senelik opsiyon maddesi bulunan Buruk için, henüz şampiyonluk garantilenmeden böyle bir karar alan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu adımla başarılı teknik adama güvenini ortaya koydu.

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.



ENFLASYON VE DÖVİŞ ARTIŞI DİKKATE ALINACAK

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacak.

ÜCRETİNİN BÜYÜK KISMINI BAĞIŞLADI

İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı. 

 
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