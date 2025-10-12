12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Renato Veiga: "Ronaldo'nun özür dilemesine gerek yok"

Portekizli savunmacı Renato Veiga, İrlanda maçında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Portekizli savunmacı Renato Veiga, İrlanda maçında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda karşısında oynanan ve Portekiz'in 1-0 kazandığı maçta Ronaldo, kullandığı penaltıda İrlanda kalecisi Caoimhin Kelleher'e takılmıştı. Topu kalenin ortasına gönderen yıldız futbolcunun vuruşunu Kelleher ayaklarıyla uzaklaştırmıştı.

"ÖZÜR DİLEMESİNE GEREK YOK" 

Karşılaşmanın ardından konuşan Veiga, takım kaptanına sahip çıktı:



"Cristiano'nun özür dilemesine gerek yok. Portekiz ve Portekiz futbolu için yaptıkları, hâlâ yapmaya devam ettikleri ve sergilediği mükemmel performanslar ortada. Onun bu ülke için anlamı çok büyük."

