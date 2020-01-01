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Redick'e göre en büyük "flopçular", Beverley ve Smart!

New Orleans Pelicans'ın veteran oyuncusu JJ Redick, NBA kariyeri boyunca karşılaştığı en büyük "flopçuların" adlarını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın veteran oyuncusu JJ Redick, NBA kariyeri boyunca karşılaştığı en büyük "flopçuların" adlarını verdi.

36 yaşındaki oyuncu, LA Clippers'tan Patrick Beverley ve Boston Celtics'ten Marcus Smart'ın en çok "flop" (hakemi aldatmaya yönelik hareket) yapanlar olduğunu söyledi.

Redick ayrıca, Toronto Raptors'dan Kyle Lowry ve Houston Rockets süperstarı James Harden'ın da teması abartma konusunda iyi olduklarını belirtti:

"Öne çıkan bariz olanlar Marcus Smart ve Pat Beverley gibi. Kyle'ın (Lowry) bir dereceye kadar teması abartmakta iyi olduğunu düşünüyorum. Bence Harden da teması abartma konusunda iyi. Ama bana göre, bu illa ki flop demek değil, daha çok bir beceri denilebilir, çünkü çoğu zaman, gerçekten korkunç floplar ya da düdükler olabiliyor. Mesela, Harden'ın bir videosunu izlediğinizde, 'Bunun faulle alakası yok' diyebiliyorsunuz."


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