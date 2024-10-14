Los Angeles Lakers'ın, savunmasıyla öne çıkan ismi Jarred Vanderbilt'in normal sezona hazır olacağı konusunda umutlu olduğu bildirildi.



Vanderbilt yazın iki ayak ameliyatı geçirdikten sonra hala hazırlık aşamasında olsa da, Lakers koçu JJ Redick 25 yaşındaki oyuncunun normal sezonun başlangıcında geri dönmek için çalıştığını söyledi:



"Hazırlık protokolümüzü takip ediyor. Hiçbir temas çalışması yapmadı. Temassız hiçbir antrenmana da katılmadı. Ancak yine de sezon başlangıcını hedeflemeye çalışıyoruz. Hazırlık sürecimizde bir nevi beklenen noktadayız. Dolayısıyla oynamaya müsait olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak hiçbir aksilik yok. Ve geri dönüş yolunda çalışmaya devam ediyor."



Vanderbilt, 2023-24 sezonunda 29 maçta ortalama 5,2 sayı, 4,8 ribaund ve 1,2 asist ile oynamıştı.



