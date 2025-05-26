TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak başaramadıklarını anlattı.



Karşılaşmada ilk on dakikada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Uçar, "Daha önceki Göztepe ve Başakşehir maçlarında alışkın olduğumuz bir oyun formatıyla sahadaydık. Ama gerek bireysel gerekse de rakibin daha motivasyonlu olması oyunumuzda etkili oldu. Gerek savunmada, gerekse hücumda istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.



Uçar, devre arası Kramer hamlesi yaparak oyunu çok istedikleri gösterdiklerini aktardı.



İkinci yarıda oyuncuların istek ve kazanma arzusunu ortaya koyduklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"Son bölümde on kişiye rağmen yüklendik ama rakip gerçekten konsantreydi. Geçen seneki durumu yaşayan bir takım olarak, ligin bitmesine 4-5 hafta kala ligde kalmayı garantileyerek, bu takıma gönül verenlere endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Özellikle ligin ikinci yarısında çok büyük efor ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum."



