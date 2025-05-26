25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
0-3
25 Mayıs
Atalanta-Parma
2-3
25 Mayıs
Empoli-Verona
1-2
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-1
25 Mayıs
Torino-Roma
0-2
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
2-3
25 Mayıs
Venezia-Juventus
2-3
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-1
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-2
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
0-1
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
0-2
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
1-1
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
0-140'
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Recep Uçar: "Oyuncularımı yürekten kutluyorum"

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, Corendon Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında konuştu.

calendar 26 Mayıs 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Recep Uçar: 'Oyuncularımı yürekten kutluyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak başaramadıklarını anlattı.

Karşılaşmada ilk on dakikada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Uçar, "Daha önceki Göztepe ve Başakşehir maçlarında alışkın olduğumuz bir oyun formatıyla sahadaydık. Ama gerek bireysel gerekse de rakibin daha motivasyonlu olması oyunumuzda etkili oldu. Gerek savunmada, gerekse hücumda istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.

Uçar, devre arası Kramer hamlesi yaparak oyunu çok istedikleri gösterdiklerini aktardı.

İkinci yarıda oyuncuların istek ve kazanma arzusunu ortaya koyduklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Son bölümde on kişiye rağmen yüklendik ama rakip gerçekten konsantreydi. Geçen seneki durumu yaşayan bir takım olarak, ligin bitmesine 4-5 hafta kala ligde kalmayı garantileyerek, bu takıma gönül verenlere endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Özellikle ligin ikinci yarısında çok büyük efor ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum."


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.