Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, All-Star seviyesinde oynayabileceğine inandığını ancak bireysel istatistikler uğruna kaybeden bir takımda parlamanın kendisi için hiçbir anlam taşımayacağını söyledi.27 yaşındaki oyuncu, All-Star seviyesine çok yakın olduğunu düşündüğünü ifade etse de, asıl hedefinin bireysel ödüllerden çok takım başarısı olduğunu vurguladı.The Athletic'e konuşan Reaves, "All-Star olabileceğimi hissediyorum. Ama bana göre bunların hepsi göreceli. Tanrıya şükür ki Luka (Doncic) ve LeBron (James) ile oynuyorum. Sadece şut atıp rakam yapmak üzerinden All-Star olmam gerekiyorsa, bunun peşinde değilim." dedi.Reaves, geride kalan 2024-25 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Sezonu 20,2 sayı, 5,8 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %37,7 isabet oranı yakaladı.