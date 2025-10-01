01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Reaves: "All-Star olabilirim fakat sadece istatistik kovalayan biri olmak istemem"

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, All-Star seviyesinde oynayabileceğine inandığını ancak bireysel istatistikler uğruna kaybeden bir takımda parlamanın kendisi için hiçbir anlam taşımayacağını söyledi.

calendar 01 Ekim 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Reaves: 'All-Star olabilirim fakat sadece istatistik kovalayan biri olmak istemem'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, All-Star seviyesinde oynayabileceğine inandığını ancak bireysel istatistikler uğruna kaybeden bir takımda parlamanın kendisi için hiçbir anlam taşımayacağını söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, All-Star seviyesine çok yakın olduğunu düşündüğünü ifade etse de, asıl hedefinin bireysel ödüllerden çok takım başarısı olduğunu vurguladı.

The Athletic'e konuşan Reaves, "All-Star olabileceğimi hissediyorum. Ama bana göre bunların hepsi göreceli. Tanrıya şükür ki Luka (Doncic) ve LeBron (James) ile oynuyorum. Sadece şut atıp rakam yapmak üzerinden All-Star olmam gerekiyorsa, bunun peşinde değilim." dedi.


Reaves, geride kalan 2024-25 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Sezonu 20,2 sayı, 5,8 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %37,7 isabet oranı yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.