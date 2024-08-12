Real Sociedadlı Zubimendi'den Liverpool kararı!

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un istediği 25 yaşındaki İspanyol orta saha Martin Zubimendi, transfer kararını verdi.
REAL SOCIEDAD SEVGİSİ AĞIR BASTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Zubimendi, Liverpool'un yüksek maaş teklifine rağmen Real Sociedad'a karşı olan sevgisi sebebiyle takımda kalma kararı aldı.
PERFORMANSI
Real Sociedad'ın altyapısından yetişen futbolcu, 2020 yılında yükseldiği A Takım formasıyla toplam 188 resmi maçta forma giydi ve 8 gol 7 asistlik katkı verdi.
REAL SOCIEDAD SEVGİSİ AĞIR BASTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Zubimendi, Liverpool'un yüksek maaş teklifine rağmen Real Sociedad'a karşı olan sevgisi sebebiyle takımda kalma kararı aldı.
PERFORMANSI
Real Sociedad'ın altyapısından yetişen futbolcu, 2020 yılında yükseldiği A Takım formasıyla toplam 188 resmi maçta forma giydi ve 8 gol 7 asistlik katkı verdi.
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