Real Sociedadlı Zubimendi'den Liverpool kararı!

25 yaşındaki İspanyol orta saha Martin Zubimendi, Liverpool'un yüksek maaş teklifine rağmen karşı olan sevgisi sebebiyle takımda kalma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedadlı Zubimendi'den Liverpool kararı!
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12 Ağustos 2024 23:48
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 23:50
İngiltere Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un istediği 25 yaşındaki İspanyol orta saha Martin Zubimendi, transfer kararını verdi.

 REAL SOCIEDAD SEVGİSİ AĞIR BASTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Zubimendi, Liverpool'un yüksek maaş teklifine rağmen Real Sociedad'a karşı olan sevgisi sebebiyle takımda kalma kararı aldı.

PERFORMANSI

Real Sociedad'ın altyapısından yetişen futbolcu, 2020 yılında yükseldiği A Takım formasıyla toplam 188 resmi maçta forma giydi ve 8 gol 7 asistlik katkı verdi.

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