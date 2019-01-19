La Liga'nın 20. haftasındaile, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçı Real Madrid,kazandı ve rakibini arkasında bırakarak 3. sıraya yükseldi.Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri 78. dakikada Casemiro ve 90+2. dakikada Luka Modric attı.Bu sezon oynadığı futbolla eleştirilen Real Madrid, bu galibiyetle birlikte Sevilla'yı arkasına aldı ve 36 puanla 3. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Sevilla ise 33 puanla 4. sıraya düştü.La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk olacak. Sevilla ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.