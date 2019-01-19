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Real Madrid, Sevilla'yı ortadan geçti!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Sevilla'yı orta saha futbolcuları ile attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rakibini geçip 3. sıraya yerleşti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Sevilla'yı ortadan geçti!
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19 Ocak 2019 20:12
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçı Real Madrid, 2-0 kazandı ve rakibini arkasında bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri 78. dakikada Casemiro ve 90+2. dakikada Luka Modric attı.

Bu sezon oynadığı futbolla eleştirilen Real Madrid, bu galibiyetle birlikte Sevilla'yı arkasına aldı ve 36 puanla 3. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Sevilla ise 33 puanla 4. sıraya düştü.

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk olacak. Sevilla ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

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