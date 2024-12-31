Real Madrid harekete geçti: Rüdiger

Real Madrid, sözleşmesi 2026'da sona erecek Antonio Rüdiger'in kontratını yenilemeyi planlıyor. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid harekete geçti: Rüdiger
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31 Aralık 2024 17:52
Real Madrid, sözleşmesi 2026'da sona erecek Antonio Rüdiger için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, Alman futbolcunun sözleşmesini yenilemek istiyor.

Haberde kulübün Rüdiger'i takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve 2027-28 yılına kadar yeni bir kontrat imzalamak istediği belirtildi.

Öte yandan 31 yaşındaki oyuncunun da Real Madrid'de kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Real Madrid formasıyla bu sezon 26 maça çıkan tecrübeli stoper, 2 gol attı.

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