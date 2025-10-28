28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Real Madrid'e kötü haber: Dani Carvajal

Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edildi.

calendar 28 Ekim 2025 15:44
Haber: Sporx.com
Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

El Clasico'da Barcelona mücadelesiyle sahalara dönen İspanyol oyuncu, yaşadığı yeni sorun nedeniyle yeniden operasyon geçirecek.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde Carvajal'ın dizinde "serbest eklem cismi" tespit edildiği ve bunun cerrahi müdahale ile temizlendiği belirtildi. Real Madrid resmi olarak dönüş süresi vermese de, oyuncunun 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
