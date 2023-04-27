Real Madrid'de yine yeniden Zinedine Zidane

İspanyol devi Real Madrid'in gelecek sezonki teknik direktörü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Real Madrid, takımın mevcut teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması durumuna karşılık şimdiden harekete geçti. Ancelotti sonrası için adaylar ile temasa geçen Real Madrid'in, eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile de görüşme halinde olduğu yazıldı.



Juventus ile de ismi anılan Fransız teknik adamın, takımdaki çoğu isme aşina olmasının yeni bir Real Madrid serüveni için önemli görüldüğüne yer verildi.



Daha önce 2 kez Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, İspanyol ekibinin başında 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak dikkat çekmişti.





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