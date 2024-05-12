Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi mesajı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, lig şampiyonluğunu kutlama etkinliklerinde Şampiyonlar Ligi için konuştu.



İspanyol futbol adamı, "Şimdi önümüzde bir hedef daha var. 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kazanmak. Bu kupayı tekrar buraya getirmek için tüm ruhumuzu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki dev final 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.





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