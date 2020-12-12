Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur.com'da

İspanya Ligi'nde Real Madrid ile Atletico Madrid sahne alıyor! Bu nefes kesecek karşılaşmayı Tuttur.com'da canlı izleyebilir ve canlı oynayabilirsiniz!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur.com'da
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12 Aralık 2020 09:56
İspanya'da haftanın en önemli mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Tuttur.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Tutur.com'da canlı olarak izleyebilir ve canlı olarak oynayabilirsiniz.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU!

İspanya Ligi'nin 13. haftasında Real Madrid, namağlup lider Atletico Madrid'i ağırlayacak. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, güçlü rakibini de avlayıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet çıkan Zidane'ın Real Madrid'i ise derbi zaferiyle zirveye yaklaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan son hafta lider çıkan ve moral depolayan Real Madrid, 20 puanla haftaya 4. sırada girdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Hem Real Madrid, hem de Atletico Madrid'de önemli eksikler bulunuyor. Real Madrid'de Federico Valverde, Eden Hazard ve Lukas Jovic, Atletico Madrid'de ise Diego Costa ile Jose Gimenez, sakatlıkları sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois- Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Junior, Benzema

Atletico Madrid: Oblak- Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez

MAÇIN İDDAA YORUMU

GÖLGE ADAM: İspanya Laliga'da Madrid derbisinde Real Madrid sahasında lider Atletico Madrid'i konuk edecek. Atletico Madrid 10 maç sonunda topladığı 26 puanla lider durumda. Ligin namağlup tek takımı, bunun yanında yedikleri 2 golle kalesinde en az gol gören takım. Real Madrid ise son Gladbach galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Öncesinde de ligde Sevilla deplasmanından 3 puanla dönmüşlerdi. Real Madrid, oynadığı 11 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bu kayıplar teknik direktör Zidane'nin geleceğini sorgulatmaya başladı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte, Valverde, Hazard ve Jovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Odegaard ve Mariano'nun durumu ise belirsiz. Atletico Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Costa ve Jimenez yok. Atletico savunma anlamında mükemmele yakın. İlk yarıda eşitlik bozulmaz. Önerim ilk yarı 0.



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