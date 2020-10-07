Real Madrid 40 yıl sonra transfersiz sezona başladı

Hemen her sezon en pahalı ve sansasyonel transferler yaparak rekorları alt üst eden Real Madrid, bu sezon transfer dönemini boş geçirdi.İspanya La Liga'da son şampiyon Real Madrid, 2020-2021 sezonu öncesinde hiç transfer yapmadan geçirerek tarihe önemli bir not düşülmesine neden oldu. Bundan tam 40 yıl önce yeni sezon öncesini transfer yapmadan geçiren İspanyol devi, bu sezonu transfer yapmadan geçirmeyi tercih etti.Real Madrid'in yeni sezon öncesinde herhangi bir transfer yapmamasının en büyük sebebi yeni stad yapımının sürmesi. Tarihi Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan yenileme çalışmaları ile dünyanın en modern ve adından söz ettirecek görsellikte bir çalışma içerisinde olan kulüp, kemer sıkma politikası nedeniyle transfer yapmadı.Real Madrid bu sezon iç saha maçlarını idman tesislerinin içindeki 6000 koltuk kapasiteli Estadio Alfredo Di Stefano'da gerçekleştiriyor.