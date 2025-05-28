Real Betis - Chelsea: Muhtemel 11'ler

İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.



Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.



Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.



İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Johnny, Fornals, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu.



Chelsea: Jörgensen, James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.



DÖRDÜNCÜ FİNAL



UEFA tarafından ilk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen organizasyonda İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Roma, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.



İLK KAZANAN HOCA MOURINHO



2021-2022 sezonunda Roma'nın başında olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak kayıtlara geçti.



Portekizli çalıştırıcı, İtalyan ekibiyle yaşadığı başarıyla kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam ünvanına sahip oldu.



FIORENTINA İKİ FİNAL KAYBETTİ



2022-2023 sezonunda İngiltere'nin West Ham United ekibiyle İtalya'nın Fiorentina takımı finalde karşılaştı. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.



Fiorentina, geçen sezon da finale yükselme başarısı gösterdi. İtalya temsilcisi, finalde Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Olympiakos, 116. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Üst üste 2 sezon final oynayan Fiorentina, bu sezon ise yarı finalde uzatma devrelerinde yediği golle Real Betis'e elendi.



İLK KEZ İSPANYOL



UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez bir İspanyol ekibi finalde boy gösterecek.



Bugüne kadar oynanan 3 finalde 3 kez İtalyan takımı yer alırken, bir Hollanda, bir İngiliz ve bir de Yunan ekibi mücadele etti.



Real Betis ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek müsabakada İspanyol ekipleri ilk kez bu kupada finalde yer alacak, İngiliz takımları ise ikinci kez final mücadelesi verecek.



İSPANYOLLAR FİNALLERİ SEVİYOR



İspanyol takımları, Avrupa'da çıktıkları finallerde rakiplerine büyük üstünlük kurdu.



2001-2002 sezonundan bu yana İspanyol temsilcilerinin yer aldığı 23 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinde kupa İspanya'ya gitti. 2014 ve 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi finallerinin yanı sıra 2007 ve 2012'deki Avrupa Ligi finallerinde İspanyol takımları karşı karşıya geldi.



2000-2001 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih, Valencia'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda yenerek kupayı kazanmıştı. Bu maçın ardından İspanyol ekipleri çıktıkları hiçbir Avrupa finalini kaybetmedi.



İspanya temsilcileri, UEFA Konferans Ligi'nin ilk 3 sezonunda finalde boy gösteremezken, Real Betis bu kupada finale yükselen ilk ekip oldu.



İKİ EKİP ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ



Real Betis ve Chelsea, resmi maçlarda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.



1997-1998 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan maçlarda Chelsea, Real Betis'i 2 maçta da mağlup etti. İspanya'daki maçı 2-1 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



İki takım, 2005-2006 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.



Chelsea sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlarken, İspanya'daki müsabakayı Real Betis 1-0 kazandı.



İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI TEK GALİBİYET



Chelsea ile karşılaştığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyeti bulunan Real Betis, İngiliz takımlarıyla toplamda 8 kez karşı karşıya geldi.



8 maçta tek galibiyetini Chelsea karşısında alan Real Betis'in İngiliz ekiplerine karşı 1 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunuyor.



Yeşil-beyazlı ekip Chelsea dışında Manchester United'a 2 maçta kaybetti, Liverpool ile de 2 maçta 1 kez mağlup olup bir kez de berabere kaldı.



İSPANYOLLARA KARŞI ÜSTÜN



İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, kulüp tarihinde İspanyol ekipleriyle 51 kez karşı karşıya geldi.



Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Sevilla, Valencia, Real Betis, Mallorca ve Zaragoza'yla 51 kez karşılaşan Chelsea, bu müsabakaların 20'sinden galibiyetle ayrıldı.



İspanyol ekipleriyle 18 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Londra temsilcisi, 13 kez de rakiplerine mağlup oldu.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.



Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsiz. Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek isimler.



Chelsea'de de durumu maç saatinde belli olacak isimler Nkunku ve Guiu. Bu iki oyuncu dışında Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman, Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.



KAZANANIN ALACAĞI PARA



UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği finali kazanan ekip, ekstra 3 milyon euro'yu kasasına koyacak.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda yapılacak final, 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.



UEFA'nın bu sezon düzenlediği lig aşaması statüsünün ardından takımların kazançları da farklılık gösterdi.



Katılım ücreti, galibiyet ve beraberlik gelirlerinin yanı sıra kulüpler bu sezon lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı üzerinden de gelir elde etti.



Ligdeki 36 takım, toplamda 666 hisseyi puan durumundaki yerine göre kazandı. Ligi son sırada tamamlayan ekip 1 hisse kazanırken, lider takım 36 hissenin sahibi oldu. Lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gelirleri, kulüplerin elde ettiği hisse sayısına göre belirlendi.



Finalde kupayı kazanan takım, kasasına 3 milyon euro daha koyacak.



EN YÜKSEK GELİR CHELSEA'DE



Final biletini alan takımlardan Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde maksimum geliri elde etti. Eleme turunda mücadele edip 180 bin avro alan İngiliz takımı, lig aşamasına katıldığı için 3 milyon 170 bin avro kazandı. Galibiyete 400 bin avro verilen ligde oynadığı 6 maçta da 3'er puana uzanan Chelsea, 2 milyon 400 bin avronun sahibi oldu.



Lig derecesinde bir hissenin 28 bin avro olduğu UEFA Konferans Ligi'ni zirvede tamamlayarak 36 hisse elde eden mavi-beyazlı takım, bu başarısından dolayı 1 milyon 8 bin avro kazanırken, ilk 8 sıraya verilen 400 bin avroluk ödülün de sahibi oldu. Liderlik Chelsea'ye 1 milyon 408 bin avro getirdi.



36 hissesi bulunan İngiliz ekibi, bu sayede piyasa değeri gelirinden 2 milyon 304 bin avro, katsayı gelirinden de 756 bin avroyu kasasına koydu.



Son 16 turuna çıktığı için 800 bin avro elde eden Chelsea, çeyrek finale yükselmesinden dolayı 1 milyon 300 bin avro, yarı finalde boy gösterdiği için 2,5 milyon avro, final biletini aldığı için de 4 milyon avro kazandı.



İngiliz ekibi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek kazancı elde ederken şu ana kadar kasasına 18 milyon 818 bin avro koydu. Chelsea, kupayı kazanması halinde gelirini 21 milyon 818 bin avroya çıkaracak.



REAL BETIS'İN GELİRİ



Chelsea gibi eleme turu oynayarak 180 bin euro gelirle sezona başlayan Real Betis, lig aşamasına katılımından dolayı 3 milyon 170 bin euro elde etti.



Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanyol ekibi, bu performansıyla 1 milyon 333 bin euro kazandı. Ligi 10 puanla 15. sırada tamamlayan Real Betis, toplamda 22 hisse elde etti. 22 hissenin karşılığı olarak lig derecesinden 616 bin euro, ligi de 9 ile 16. sıradaki takımlar arasında tamamlamasından dolayı 200 bin euro kazanan İspanya temsilcisi, piyasa değeri gelirinden 1 milyon 408 bin euro, katsayı gelirinden de 462 bin euro'yu kasasına koydu.



Son 16 play-off turunda mücadelesinden dolayı 200 bin euro kazanan Real Betis, son 16 turu için 800 bin euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon 300 bin euro, yarı finalde oynadığı için 2,5 milyon euro, finale yükselmesi dolayısıyla da 4 milyon euro kazandı.



Yeşil-beyazlı ekip, organizasyon boyunca toplamda 16 milyon 169 bin euro'nun sahibi oldu. Real Betis kupayı kazanması durumunda gelirini 19 milyon 169 bin euro'yu çıkarmayı başaracak.



İKİ HOCA BİRLİKTE ÇALIŞTI



Konferans Ligi finalinde karşılaşacak Real Betis ve Chelsea'nin teknik adamları Manuel Pellegrini ile Enzo Maresca, daha önce West Ham United'da birlikte görev yaptı.



Polonya'nın Wroclaw kentinde 28 Mayıs Çarşamba günü (TSİ) 22.00'de başlayacak finalde Chelsea 9. Avrupa kupası, Real Betis ise tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.



Real Betis'in başında bulunan Manuel Pellegrini'nin 2018-2019 yılları arasında West Ham United'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Enzo Maresca da Şilili çalıştırıcının yardımcı antrenörlüğü görevindeydi. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, futbolculuk döneminde ise Pellegrini'nin Malaga'yı çalıştırdığı dönemde İspanyol ekibinin formasını giydi.



İLK TRANSFERLERİNDEN BİRİ MARESCA



Real Betis'in Şilili çalıştırıcısı Manuel Pellegrini, Güney Amerika'da birçok ekibin teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra 2004 yılında İspanya'nın Real Sociedad takımıyla anlaşarak Avrupa'ya adım attı. Takımın başında 5 sezon kalan Pellegrini, ardından 2009-2010 sezonu öncesinde Real Madrid'le anlaştı.



İspanyol devinde 1 yıl görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra Malaga'nın teknik adamlığını yaptı.



2010 yılının kasım ayında Malaga'nın başına geçen Pellegrini, 2012-2013 sezonunun sonuna kadar görevde kaldı.



Pellegrini'nin Malaga'da yaptığı ilk transferlerden birisi, Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Enzo Maresca oldu. İtalyan çalıştırıcı, futbolculuk döneminde Malaga formasını 2011-2012 sezonu sonuna kadar giyerken, Manuel Pellegrini'yle 1,5 yıl görev yaptı.



Malaga'dan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran Pellegrini, 3 yıllık City macerasının ardından Çin'in Hebei China Fortune takımıyla anlaştı.



Uzak Doğu macerasının ardından tekrar İngiltere'ye dönen Pellegrini, 1,5 yıl boyunca West Ham United'ın teknik adamlığını yaptı.



2020-2021 sezonu başında Real Betis'le anlaşan Manuel Pellegrini, 7 yıl sonra İspanya'ya döndü.



KRAL KUPASI'NI KAZANDI



Teknik adamlık kariyerine 1988-1989 sezonunda Univ de Chile ekibinde başlayan Manuel Pellegrini, ilk kupasını 1994-1995 sezonunda Universidad Catolica'yla kazandı. Takımıyla Şili Kupası'nı kaldıran Pellegrini, ilk şampiyonluğunu ise 1998-1999 sezonunda LDU Quito'nun başında Ekvador Ligi'nde yaşadı.



2000-2001 sezonunda San Lorenzo, 2002-2003 sezonunda ise River Plate ile Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Pellegrini, Avrupa'daki ilk şampiyonluğunu İngiltere'de yaşadı.



Manchester City'yle 2013-2014 sezonunda Premier Lig'i zirvede bitiren Şilili teknik direktör, 2013-104 ve 2015-2016 sezonlarında İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.



2020 yılından bu yana Real Betis'in teknik direktörlük koltuğunda oturan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda takımıyla İspanya Kral Kupası'nı kaldırdı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI



Chelsea'nın 45 yaşındaki teknik direktörü Enzo Maresca, 2023-2024 sezonunda Leicester City'yi İngiltere Championship'te şampiyonluğa taşıdıktan sonra Chelsea'nin başına geçti.



Kariyerinde Juventus, Bologna, Fiorentina, Sevilla, Malaga gibi ekiplerin formasını giyen Maresca, İspanyol temsilcisi Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



2006-2007 sezonunda UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı, 2007-2008 sezonunda ise İspanya Süper Kupası'nı kazanan Maresca, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus formasını giydiği 2001-2002 sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Teknik adamlık kariyerine Ascoli ve Sevilla'da yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Enzo Maresca, West Ham United'da 2018-2019 sezonunda Manuel Pellegrini'nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı.



2021-2022 sezonuna Parma'da teknik direktör olarak göreve başlayan Enzo Maresca, 2022-2023 sezonunda ise Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.



İngiliz ekibinin İstanbul'da kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde görev alan Maresca, 2023-2024 sezonunda ise teknik adam olarak Leicester City'yi Championship'te şampiyonluğa taşıdı.



Sezon başında Chelsea'nin başına geçen Enzo Maresca, Londra ekibinin ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kaldırmayı hedefliyor.



CHELSEA'DE HEDEF KUPA



İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, ilk kez boy gösterdiği UEFA Konferans Ligi'nde finalde Real Betis karşısında kupayı hedefliyor.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Real Betis'le kupa için karşılaşacak mavi-beyazlılar, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmak için mücadele edecek.



Premier Lig'de 2023-2024 sezonunu 6. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Londra ekibi, play-off turunda İsviçre'nin Servette ekibiyle eşleşti.



İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Chelsea, deplasmanda 2-1 mağlup olsa da lig aşamasına yükselmeyi başardı.



Lig aşamasında Gent, Panathinaikos, Noah, Heidenheim, Astana ve Shamrock'la karşılaşan İngiliz temsilcisi, bu maçların tamamını kazanarak 18 puanla ligi lider tamamladı. 6 karşılaşmada 26 gol atarak en golcü ekip olan Chelsea, kalesinde ise 5 gol görerek, en az gol yiyen takımlar arasındaki yerini aldı.



14 MAÇTA 12 GALİBİYET



Lig aşamasını lider tamamlayarak direkt son 16 turu bileti alan Chelsea, bu turda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşti.



Deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın ardından sahasında da 1-0'lık skorla gelip gelen İngiliz ekibi, çeyrek finalde lig aşamasını 7. sırada tamamlayan Polonya ekibi Legia Varşova'ya rakip oldu.



Polonya'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan Chelsea, sahasında 2-1 mağlup olmasına karşın turu geçti. Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahasındaki tek yenilgisini Legia karşısında yaşadı.



Yarı finalde İsveç'in Djurgarden takımıyla eşleşen Londra ekibi, deplasmanda 4-1 galip geldiği maçın rövanşını da 1-0 kazanarak finale yükseldi.



Play-off turu itibarıyla 14 karşılaşmaya çıkan Chelsea, bu karşılaşmalarda 12 galibiyete imza atarken 2 maçta mağlubiyet yaşadı. Londra temsilcisi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde beraberlik yaşamadı.



AVRUPA'DA 9. KUPA HEDEFİ



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdiği ilk sezonunda finale yükselmeyi başaran Chelsea'nin kulüp tarihinde 8 Avrupa kupası bulunuyor.



2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.



UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza atmak istiyor.



İngiliz temsilcisi, kupayı müzesine götürmesi durumunda UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım olacak.



YILDIZLARLA DOLU KADRO



Roman Abramovich'in kulübü satmasının ardından gençleşme planlamasına giden Chelsea'nin kadrosunda bütün oyuncular 30 yaşın altında.



Takımın yedek kalecilerinden 33 yaşındaki Marcus Bettinelli ise UEFA kadrosunda yer almıyor.



Mavi-beyazlılarda Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Christopher Nkunku ve Pedro Neto gibi birçok yıldız isim yer alıyor.



HEDEF AVRUPA'DA İLK KUPA



UEFA Konferans Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea ekibiyle finalde karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Betis, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Real Betis, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası için mücadele edecek.



Bu turnuvada ilk kez geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elendikten sonra son 16 play-off turunda oynayan İspanyol ekibi, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına elenerek kupanın dışında kalmıştı.



İspanya 1. Futbol Ligi'ni (LaLiga) geçen sezon 7. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterme hakkı kazanan Real Betis, play-off turunda Ukrayna'nın Kryvbas ekibiyle eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan yeşil-beyazlılar, sahasında da 3-0 galip gelerek lig aşamasına yükseldi.



EN AZ GOL YİYEN EKİPLERDEN



Lig aşamasında Legia Varşova, Kopenhag, Celje, Mlada Boleslav, Petrocub ve HJK Helsinki'yle karşılaşan Real Betis, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.



Celje'yi 2-1, Petrocub'ı 1-0 ve HJK Helsinki'yi de 1-0'lık skorlarla yenen İspanyol ekibi, Kopenhag'la 1-1 berabere kaldı.



Yeşil-beyazlı takım, Legia Varşova'ya 1-0, Mlada Boleslav'a da 2-1 mağlup olurken lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda boy göstermeye hak kazandı.



6 maçta 6 gol atan Real Betis, kalesinde ise 5 gol görürken +1 averajla üst tura çıkmayı başardı. Real Betis, kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.



UZATMALARLA FİNAL



Lig aşamasının ardından son 16 play-off turunda Belçika'nın Gent ekibiyle eşleşen Real Betis, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına karşın turu geçerek Portekiz'in Vitoria Guimaraes ekibinin rakibi oldu. Taraftarı önünde rakibiyle 2-2 berabere kalan İspanyol ekibi, deplasmandaki maçtan ise 4-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek final biletini aldı.



Bu turda Polonya'nın Jagiellonia takımını 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Real Betis, yarı finalde ise son 2 yılın finalisti olan İtalyan ekibi Fiorentina'ya rakip oldu.



Sahasında 2-1 kazanan Real Betis, deplasmanda 90 dakikalık süreyi 2-1 geride tamamladı. Uzatmalara giden maçta 97. dakikada Ezzalzouli'nin golüyle skoru 2-2'ye getiren Pellegrini'nin öğrencileri, finale yükselmeye hak kazandı.



Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Real Betis, Chelsea karşısında Avrupa'daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.



TAKIMIN PARLAYAN YILDIZI



Real Betis'in kadrosunda Anthony, Isco, Johnny Cardoso gibi önemli isimler bulunuyor.



Yeşil-beyazlı ekibin 2023-2024 sezonu başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Abde Ezzalzouli de bu sezonki performansıyla dikkati çekiyor.



Yarı final rövanşında attığı golle takımını finale taşıyan 23 yaşındaki Ezzalzouli, Chelsea karşısında takımın en önemli kozlarından biri olacak.



