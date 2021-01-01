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Ray Allen ve Reggie Miller'dan, Curry'ye özel forma!

NBA tarihinin efsanevi şutörleri Ray Allen ve Reggie Miller, dün gece Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'ye 2,974 numaralı özel bir forma hediye ettiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA tarihinin efsanevi şutörleri Ray Allen ve Reggie Miller, dün gece Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'ye 2,974 numaralı özel bir forma hediye ettiler.

Curry, geçtiğimiz gece NBA tarihinde en çok üçlük isabeti bulan oyuncu olmayı başardı. 2.974. üçlük isabetiyle Curry, Madison Square Garden'da New York Knicks'e karşı resmi olarak Allen'ı geride bıraktı.

Allen ve Miller, bu ikonik anı kutlamak için Warriors yıldızının bu başarıya ulaştığı maçtan sonra NBA on TNT programının kendisiyle yaptığı röportaj sırasında, Curry'ye özel bir forma hediye ettiler.

İkilinin Curry'ye üzerinde adının ve rekora ulaştığı 2.974 üçlük sayısının yazılı olduğu bir forma getirmeleri sonrası, Warriors yıldızı bu anın kendisi için ne kadar önemli olduğunu şu şekilde aktardı:

"Bu çok özeldi. Uzun zamandır bu numarayı düşünüyordum. Ayakkabılarıma bile yazmıştım. Basketbol tarihi açısından çok özel bir an. Çocukken bu iki efsane ve ayrıca babam sayesinde, şut atmanın ne demek olduğunu anlamıştım. Kesinlikle çok şanslıyım."

Warriors ayrıca MSG'de Knicks'e karşı 105-96 zafere ulaşarak, bu dönüm noktası gecesini olması gerektiği şekilde sonlandırmış oldu.


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