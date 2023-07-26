Raul Jimenez Fulham'a transfer oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Wolverhampton Wanderers forması giyen Meksikalı golcü Raul Jimenez'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Raul Jimenez Fulham'a transfer oldu!
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26 Temmuz 2023 16:05
İngiltere Premier Lig ekipleriden Fulham, Wolves'in tecrübeli golcüsü Raul Jimeniz'i transfer etti.

Londra ekibi, bu transfer için Wolves'e 6.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

32 yaşındaki santrfor, Fulham ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Raul Jimenez geçtiğimiz sezon Wolves ile 20 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.


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