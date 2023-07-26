Raul Jimenez Fulham'a transfer oldu!

İngiltere Premier Lig ekipleriden Fulham, Wolves'in tecrübeli golcüsü Raul Jimeniz'i transfer etti.



Londra ekibi, bu transfer için Wolves'e 6.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



32 yaşındaki santrfor, Fulham ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Raul Jimenez geçtiğimiz sezon Wolves ile 20 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.





