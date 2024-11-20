Raphinha: 'Tepki gösterdiler ama iyi oynadık'

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, sahasında Uruguay ile 1-1 berabere kaldı. Brezilyalı taraftarlar, bu maçın ardından takımı protesto etti ve takımı yuhaladı.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı Raphinha, iyi oynadıklarını söyledi. Raphinha, "Gerçekten çok iyi oynadık. Dürüst olmak gerekirse takımımla gurur duyuyorum. Bu maçta yaptıklarımıza bakarak, bizi yenmek zor olacak." dedi.



Taraftarların yuhalaması ve ıslıklarına da değinen Raphinha, "Taraftarlar sonuç nedeniyle tepki gösterdi ama çok iyi oynadık." diye konuştu.



Uruguay ile sahasında berabere kalan Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 maçta topladığı 18 puanla grubunde 5. sırada yer alıyor.



