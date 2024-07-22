Raphael Varane kararını verdi; İtalya'ya gidiyor!

Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane, İtalya Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Raphael Varane kararını verdi; İtalya'ya gidiyor!
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22 Temmuz 2024 00:16
Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane, Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki dünyaca ünlü stoper, Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Varane, geçen sezon Manchester United forması ile 32 resmi maçta forma giymişti.

Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Como 1907 kadrosunda Andrea Belotti, Patrick Cutrone, Simone Verdi, Daniele Baselli, Alberto Moreno, Pepe Reina gibi isimleri bulunduruyor.

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