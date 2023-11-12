Raphael Dwamena'nın ölümünün ardından ortaya çıkan gerçek!

Arnavutluk Süper Ligi'nde oynanan Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana maçında acı bir olay yaşandı. İlk yarısı oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipten Raphael Dwamena bir anda yere yığıldı.Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 28 yaşındaki oyuncu, sahada yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamadı.Dokuz kez Gana Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.Ganalı oyuncu 2021 yılında Avusturya kulübü BW Linz'de forma giyerken, Avusturya Kupası son 16 turunda oynanan TSV Hartberg maçında yine sahada yere yığılmıştı.Hastaneye kaldırılan Dwamena kurtarılırken Hartberg ile oynanacak maç iptal edilmişti. 2016/17 sezonunda Avusturya'daki performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyeri sık sık kalp rahatsızlığı nedeniyle sekteye uğramıştı.Avrupa'ya ilk çıkışını 2014 yılında Salzburg'a transfer olarak yaptı. 2017 yılında FC Zürich'in yolunu tuttu. 2018 yılında 6.20 milyon EUro bedelle İspanyol ekibi Levante'ye transfer oldu.Raphael Dwamena'nın hayatını kaybetmesi sonrasında Arnavutluk'ta tüm spor ve futbol etkinlikleri iptal edildi.