Rangers'tan Ryan Kent açıklaması

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rangers'tan Ryan Kent açıklaması
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19 Ekim 2024 14:35
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent için eski takımı Rangers'tan açıklama geldi.

İskoç ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, Kent'in transferiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Clement, "Bir yıldır söylentilerle ilgili bir şeyler söylemekten kaçındım. Yine dedikodularla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Elbette Ryan Kent'i uzun zamandır tanıyorum. Rangers'a transfer olduğu dönemde onu Brugge'ye almak istemiştim ama sanırım Rangers daha iyi bir anlaşma sundu ve Kent, Rangers'ı tercih etti. Ama şu anda transferle ilgili dedikodulara girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Ryan Kent, Fenerbahçe'ye transferinden önce 2018-2023 yılları arasında Rangers forması giymişti. İskoç ekibinde 218 maça çıkan Ryan Kent, 33 gol, 56 asistlik performans ortaya koydu.

İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'de ise 19 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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