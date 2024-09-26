UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında İsveç ekibi Malmö ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Glasgow Rangers 2-0'lık skorla kazandı.
Glasgow Rangers'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Nedim Bajrami ve 76. dakikada Ross McCausland kaydetti.
Bu sonucun ardından Rangers 3 puanla başlarken, Malmö puanı bir sonraki haftaya bıraktı.
Malmö gelecek hafta Qarabağ'a konuk olacak. Rangers ise evinde Lyon'u konuk edecek.
Glasgow Rangers'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Nedim Bajrami ve 76. dakikada Ross McCausland kaydetti.
Bu sonucun ardından Rangers 3 puanla başlarken, Malmö puanı bir sonraki haftaya bıraktı.
Malmö gelecek hafta Qarabağ'a konuk olacak. Rangers ise evinde Lyon'u konuk edecek.