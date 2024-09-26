UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında İsveç ekibi Malmö ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Glasgow Rangers 2-0'lık skorla kazandı.



Glasgow Rangers'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Nedim Bajrami ve 76. dakikada Ross McCausland kaydetti.



Bu sonucun ardından Rangers 3 puanla başlarken, Malmö puanı bir sonraki haftaya bıraktı.



Malmö gelecek hafta Qarabağ'a konuk olacak. Rangers ise evinde Lyon'u konuk edecek.



