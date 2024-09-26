Rangers, İsveç'te rahat kazandı

Glasgow Rangers, Malmö deplasmanında 2-0 kazanıp Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Rangers, İsveç'te rahat kazandı
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26 Eylül 2024 21:14
Son güncelleme 26 Eylül 2024 21:42
UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında İsveç ekibi Malmö ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Glasgow Rangers 2-0'lık skorla kazandı.

Glasgow Rangers'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Nedim Bajrami ve 76. dakikada Ross McCausland kaydetti.

Bu sonucun ardından Rangers 3 puanla başlarken, Malmö puanı bir sonraki haftaya bıraktı.

Malmö gelecek hafta Qarabağ'a konuk olacak. Rangers ise evinde Lyon'u konuk edecek.

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