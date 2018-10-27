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Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico öncesinde derbinin unutulmaz kahramanlarından Sergio Ramos'a bakıyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri
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27 Ekim 2018 19:38
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos kuşkusuz yıllar boyu Barcelona'nın canını en çok isimlerin başında geldi. Canını yakmaktan kastımız tabii ki sadece savunmadaki sert müdahaleleriyle sınırlı değil. Sergio Ramos Barcelona filelerine gönderdiği toplam 4 gol ile El Clasico'nun her zaman en göze çarpan isimlerinden.

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