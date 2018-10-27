Real Madrid kaptanı Sergio Ramos kuşkusuz yıllar boyu Barcelona'nın canını en çok isimlerin başında geldi. Canını yakmaktan kastımız tabii ki sadece savunmadaki sert müdahaleleriyle sınırlı değil. Sergio Ramos Barcelona filelerine gönderdiği toplam 4 gol ile El Clasico'nun her zaman en göze çarpan isimlerinden.
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Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico öncesinde derbinin unutulmaz kahramanlarından Sergio Ramos'a bakıyoruz.
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