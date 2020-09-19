Rajon Rondo, Michael Jordan'ı geride bıraktı!

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, Michael Jordan'ı playoff asist krallığı listesinde geride bırakması sonrası konuştu.



Rondo, dün gece Los Angeles'ın Denver Nuggets karşısında oynadığı Batı Finalleri serisi 1. maçında aldığı 126-114'lük galibiyette, tarihe geçti.



Maçta dokuz asist yapan Rondo, bu sayede playoff tarihin asist krallığı listesinde, efsane oyuncu Jordan'ı geride bırakarak (1023 asistle) 10. sıraya yerleşmiş oldu.



Jordan'ın 179 playoff maçında ulaştığı bu başarıya, Rondo 111 maçta ulaştı.



Rondo, adının Isiah Thomas ve Jordan ile aynı cümlede geçtiğini duyduktan sonra, gülümsememekten kendini alamadı ve şunları söyledi:



"Adımın Isiah ve Mike ile geçmesi, kesinlikle alçak gönüllülükle karşıladığım bir tecrübe oldu. Bu gece yaptıklarımızı geride bırakıp, maç kasedini izleyeceğim. Bu, takım arkadaşlarımdan gelen bir başarı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır, sonuçta basketi bulanlar onlar. Top elimdeyken bana hep güveniyorlar. Hepsi bir takım eforu. Beraber oynadığım takım arkadaşlarım olmasa, bunu başaramazdım ve bu ligde bazı adamlarla oynama fırsatına sahip olduğum için şanslı ve minnettarım."



Rondo, sakatlıktan döndüğünden beri Lakers için önemli bir oyuncu haline geldi. İkinci turun 1. maçına kadar playoffta ilk maçına çıkamayan Rondo, kaybedilen zamanı telafi ediyor. Yarı final serisinde Houston Rockets karşısında Rondo, 26.6 dakika ortalamayla 10.6 sayı, 4.6 ribaund, 7.0 asist ve 2.0 top çalma istatistikleri tutturmuştu.



