Raiola'ya göre Pogba, Solskjaer yüzünden kötü oynuyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Bild Gazetesi'nin haberine göre; Raiola, Solskjaer'in yönetiminden Pogba'nın memnun olmadığını söyledi. Haberde Raiola'nın da Pogba'nın performansının Solskjaer yüzünden düştüğünü dile getirdiği yazıldı.



Öte yandan Haaland'ın da menajerliğini yapan Raiola'nın Manchester United'ın Norveçli golcü ile temasa geçmesi durumunda devreye gireceği ve belli koşullar sunacağı ifade edildi.





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