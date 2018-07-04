Rafael için bonservis de belli oldu

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Transferde önceliği sağ bek, 10 numara ve forvete veren'ta yapılan çalışmalar çerçevesinde bitmeye en yakın bölgenin sağ bek olduğu ortaya çıktı. Orta saha ve forvet hattında yeteri kadar oyuncuya sahip olan siyah-beyazlılar, Lyon'da oynayaniçin ise somut adımlar atmaya devam ediyor.Rafael'le prensip anlaşmasına varan yönetimin, Lyon ile yaptığı bonservis pazarlıklarında da mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.olan bonservis bedelinialtına çekmeyi başaran siyah-beyazlıların kısa süre içinde Rafael'i resmen KAP'a bildirebileceği öğrenildi.Rafael dışında Daniel Opare ile de bir görüşme yapan ve bu oyuncuyu hazırda tutan Beşiktaş Yönetimi, sonradan gündeme giren Sporting Lizbonlu Piccini ile de yakından ilgilenmeye devam ediyor. Alternatif isimlerle temas halinde olan siyah-beyazlılar, oyuncu satmadan yeni bir transfer getirmemeye çalışacak.Takımın bütçesini düşürdükten sonra transferleri peş peşe açıklamayı planlayan Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde bazı isimlerle yolları ayırması bekleniyor. Gözden çıkarılan oyuncuları gönderdikçe transferleri duyurmak isteyen siyah-beyazlıların her pozisyon için birçok oyuncuyla ön görüşme yaptığı bildirildi.