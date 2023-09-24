Radomir Kokovic: ''Oyuncularımla gurur duyuyorum''

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, 1-0 kazandıkları Manisa FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Radomir Kokovic, galibiyetten ötürü oyuncularına, müsabaka boyunca desteklerinden dolayı da taraftarlarına teşekkür etti.



Her müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarına dikkati çeken Kokovic, şunları kaydetti:



"Bugün de diğer maçlarda olduğu gibi fırsatları yakaladık ama gole çeviremedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Bu zor zeminde, Manisa FK gibi bir takıma karşı verdikleri mücadele için oyuncularımla gurur duyuyorum. Mame Diouf'un 95. dakikada takım arkadaşının yaptığı hatayı telafi etmek için 60 metre depar attığını görünce, doğru yolda olduğumuzu anladım. Bu kulüp ve şehir için mücadelemize devam edeceğiz. Hala sakatlıkla mücadele eden anahtar oyuncularımız var. En kısa zamanda onların da takıma katılmasıyla daha güçlü olacağız."



Kokovic, bu sezon 3 deplasman maçında 7 puan topladıklarını ve hiç gol yemediklerini hatırlatarak, "Bizim gerçekten çok sıkı çalışmaya, sorunları onarmaya devam etmemiz gerekiyor. Sahamızda oynadığımız maçları da kazanıp, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







