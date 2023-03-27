Rachid Ghezzal'dan derbi için özel hazırlık!

Kadıköy'deki randevuya 90 dakikalık fizik gücüyle çıkmayı hedefleyen 30 yaşındaki futbolcu Rachid Ghezzal, normal idmanlar dışında kondisyon, duran top ve şut antrenmanı yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'dan derbi için özel hazırlık!
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27 Mart 2023 09:20
Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor.

Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun, sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi.

Özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışan Ghezzal'ın bir anlamda joker görevi üstleneceği belirtildi.

YÜZDE YÜZE ULAŞMAYA ÇOK AZ KALDI

Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili derbiye yönelik beklentiler de artmış durumda...

İstanbulspor maçında 63 dakika oynayan Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi.

30 yaşındaki futbolcunun fiziksel verileri uzun bir aranın ardından iyi noktaya geldi. 

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