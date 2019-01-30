MENAJERLİK ŞİRKETİ, YENİ KULÜP ARIYOR

Beşiktaş, finansal açıdan kontratından kurtulmak istediği Ricardo Quaresma'nın Porto yolu, teknik direktörü Sergio Conceiçao tarafından kapatıldı.A Bola'da yer alan habere göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, kulüp yönetiminden Ricardo Quaresma ile ilgili gelen öneriye, "Kadroda Quaresma gibi oyuncularımız var. Bize hücumda daha farklı karakteristikte bir oyuncu lazım." cevabını verdiği ifade edildi.Porto'nun bunun üzerine Quaresma transferinden vazgeçtiği ve bunu oyuncuya ilettiği kaydedildi.Ricardo Quaresma'nın menajerlik işlerini yürüten Gestifute'nin, Portekizli tecrübeli yıldıza yeni bir kulüp arayışında olduğu ifade edildi.36 yaşındaki oyuncunun MLS kulüplerine önerildiği bilgisi verildi.Beşiktaş ile bu sezon 16 Süper Lig maçına çıkan Ricardo Quaresma, 2 gol 9 asist ile oynadı.