Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2022 16:14
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlara formasını gösterdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Beşiktaş taraftarının benim adıma hala tezahürat yaptığını bilmek güzel. Kalbimdesiniz, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı, 3-0 kaybedilen Kasımpaşa mücadelesinde Quaresma için tezahüratta bulunmuştu.

Tecrübeli yıldız, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş forması giymişti.

Quaresma'nın paylaştığı fotoğraf:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ