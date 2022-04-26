Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Quaresma'nın paylaştığı fotoğraf:







Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlara formasını gösterdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Beşiktaş taraftarının benim adıma hala tezahürat yaptığını bilmek güzel. Kalbimdesiniz, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Beşiktaş taraftarı, 3-0 kaybedilen Kasımpaşa mücadelesinde Quaresma için tezahüratta bulunmuştu.Tecrübeli yıldız, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş forması giymişti.