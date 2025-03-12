PSV'den taraftarına ağır hezimetin telafisi!

PSV Eindhoven, Arsenal ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına gidecek taraftarlarına bilet ücretlerini geri ödeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSV'den taraftarına ağır hezimetin telafisi!
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12 Mart 2025 01:33
Son güncelleme 12 Mart 2025 01:39

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal ile oynayacakları rövanş maçına gidecek taraftarlarına bilet ücretlerini geri ödeyeceğini duyurdu.

ESPN'in haberine göre kulüp, bu kararı, ilk maçta alınan 7-1'lik farklı mağlubiyetin ardından taraftarlarına jest yapmak amacıyla aldı.

PSV, Emirates Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yer alacak taraftarlarının bilet ücretleri için toplamda 200.000 eurodan (yaklaşık 218.550 dolar) fazla bir ödeme yapacağını açıkladı. Kulüp, bilet sahibi taraftarlara gönderdiği e-postada, "Geçen haftaki kötü sonucun ardından desteğiniz ve varlığınız bizim için ekstra önemli," ifadelerine yer verdi.

Arsenal ile PSV arasında oynanacak Son 16 Turu rövanş karşılaşması, 12 Mart tarihinde Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

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