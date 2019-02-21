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PSG, Türk yıldız ile nikah tazeledi!

Kadrosuna Neymar, Cavani, Mbappe gibi yıldızları barındıran Paris Saint-Germain, Türk yetenek Metehan Güçlü ile yeni sözleşme imzladığını duyurdu.

Kaynak: DHA
PSG, Türk yıldız ile nikah tazeledi!
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21 Şubat 2019 14:16
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.

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