22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-070'
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

PSG, sahasında hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı 1-0 mağlup etti.

PSG, sahasında hata yapmadı
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı konuk etti. Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Mücadelenin 27. dakikasında Ousmane Dembele, penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte PSG, sezona 2'de 2 ile başladı. Angers ise ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde gelecek hafta PSG, Toulouse'a konuk olacak. Angers ise Rennes'i konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
