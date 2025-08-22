Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, sahasında Angers'ı konuk etti. Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.
Mücadelenin 27. dakikasında Ousmane Dembele, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte PSG, sezona 2'de 2 ile başladı. Angers ise ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Ligde gelecek hafta PSG, Toulouse'a konuk olacak. Angers ise Rennes'i konuk edecek.
